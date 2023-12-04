"Росія не зупиниться": екстенісист, який воює в ЗСУ, звернувся до союзників України

Колишній український тенісист Олександр Долгополов звернувся до союзників України. Він наголосив, що якщо Росію не зупинити, то вона піде далі.

У своєму дописі Долгополов закликає Захід не зраджувати український народ. За його словами, мета РФ не лише території України.

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Долгополов: Вибирайте мудро, наші західні союзники

"На полі бою вирішується, чи продовжить Україна бути щитом демократії, цивілізованого світу та західних цінностей, чи стане списом варварської Росії.

Україна обрала свій шлях, але якщо її зрадять, Росія не зупиниться.

Вибирайте мудро, наші західні союзники", – написав Долгополов.

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