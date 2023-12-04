"Росія не зупиниться": екстенісист, який воює в ЗСУ, звернувся до союзників України
4 грудня 2023, 11:53Читать новость на русском
Джерело:твітер Олександра Долгополова
Колишній український тенісист Олександр Долгополов звернувся до союзників України. Він наголосив, що якщо Росію не зупинити, то вона піде далі.
У своєму дописі Долгополов закликає Захід не зраджувати український народ. За його словами, мета РФ не лише території України.
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Долгополов: Вибирайте мудро, наші західні союзники
"На полі бою вирішується, чи продовжить Україна бути щитом демократії, цивілізованого світу та західних цінностей, чи стане списом варварської Росії.
Україна обрала свій шлях, але якщо її зрадять, Росія не зупиниться.
Вибирайте мудро, наші західні союзники", – написав Долгополов.
Що відомо про тенісиста
- Нагадаємо, що Долгополов повернувся в Україну на початку повномасштабного вторгнення.
- В одному зі своїх інтерв'ю він розповідав про свої обов'язки у лавах ЗСУ. За його словами, він аеророзвідник, здебільшого працює на дронах, робить все, що пов'язано з ними: пілотування, розвідка, наведення, знищення ворога.
- За роки кар'єри чвертьфіналіст Australian Open-2017 виграв чотири титули АТР — три в одиночному розряді та один у парному. Найвищою позицією у рейтингу найкращих тенісистів світу для українця було 13-те місце, яке киянин посідав у січні 2012-го. За роки, проведені на корті, тенісист заробив 7 млн доларів призових.