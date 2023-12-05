Колишній тенісист, який служить в ЗСУ, розповів, чому важко воювати з РФ
Джерело:Daily Mail
Колишній український тенісист Олександр Долгополов розповів про допомогу партнерів. Він вважає, що вона недостатня для перемоги.
Зокрема, він стверджує, що у партнерів немає цілі, аби Україна перемогла у війні з Росією. За його словами, українська армія відчуває гостре розчарування від того, що їм не вистачає засобів для боротьби з величезною російською військовою машиною.
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Долгополов: У наших партнерів немає цілі, щоб ми перемогли
"На жаль, у наших партнерів немає цілі, щоб ми перемогли. Усім очевидно, що ми отримуємо достатньо, щоб триматися, але не перемагати. З нашого боку на полі бою очевидно, що в нас недостатньо засобів, щоб закінчити все це.
У нас в атакувальній ланці були автомобілі Nissan Patrol, у яких взагалі немає броні. У підсумку вони наїхали на протитанкову міну. Машина злетіла в повітря і закрутилася, і їм дуже пощастило, що вони вижили, хоча один із наших хлопців втратив ногу. Це велика проблема – якщо в день бою росіяни виставляють 15 важких бронемашин, то ми виставляємо п'ять. У них перевага у снарядах і у важкій броні. Тому все стає так складно. Це просто математично неможливо. У них більше людей, у них більше майже всього", – сказав Долгополов.
Екстенісист доєднався до лав ЗСУ
- Нагадаємо, що Долгополов повернувся в Україну на початку повномасштабного вторгнення.
- Раніше він розповідав про свої обов'язки у лавах ЗСУ. За його словами, він аеророзвідник, здебільшого працює на дронах, робить все, що пов'язано з ними: пілотування, розвідка, наведення, знищення ворога.
- За роки кар'єри чвертьфіналіст Australian Open-2017 виграв чотири титули АТР — три в одиночному розряді та один у парному. Найвищою позицією у рейтингу найкращих тенісистів світу для українця було 13-те місце, яке киянин посідав у січні 2012-го. За роки, проведені на корті, тенісист заробив 7 млн доларів призових.