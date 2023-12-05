Колишній тенісист, який служить в ЗСУ, розповів, чому важко воювати з РФ

Колишній український тенісист Олександр Долгополов розповів про допомогу партнерів. Він вважає, що вона недостатня для перемоги.

Зокрема, він стверджує, що у партнерів немає цілі, аби Україна перемогла у війні з Росією. За його словами, українська армія відчуває гостре розчарування від того, що їм не вистачає засобів для боротьби з величезною російською військовою машиною.

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Долгополов: У наших партнерів немає цілі, щоб ми перемогли

"На жаль, у наших партнерів немає цілі, щоб ми перемогли. Усім очевидно, що ми отримуємо достатньо, щоб триматися, але не перемагати. З нашого боку на полі бою очевидно, що в нас недостатньо засобів, щоб закінчити все це.

У нас в атакувальній ланці були автомобілі Nissan Patrol, у яких взагалі немає броні. У підсумку вони наїхали на протитанкову міну. Машина злетіла в повітря і закрутилася, і їм дуже пощастило, що вони вижили, хоча один із наших хлопців втратив ногу. Це велика проблема – якщо в день бою росіяни виставляють 15 важких бронемашин, то ми виставляємо п'ять. У них перевага у снарядах і у важкій броні. Тому все стає так складно. Це просто математично неможливо. У них більше людей, у них більше майже всього", – сказав Долгополов.

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