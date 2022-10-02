Безус красиво обіграв усіх та відзначився переможним голом за Омонію: результативне відео

Омонія 1 жовтня зіграла у гостях в Докса Катокопіаса у 5-му турі Першого дивізіону Кіпру. Крапку у матчі поставив український легіонер гостей Роман Безус.

Скористався більшістю

Наприкінці першого тайму Омонія розмочила нулі на табло та пішла на перерву з мінімальною перемогою у рахунку 0:1. Другого голу довелось чекати аж до компенсованого часу до поєдинку, пише 24 канал.

Читайте також Арсенал із Зінченком завдав Тоттенхему першої в сезоні поразки та закріпився на вершині АПЛ

На 90+1 хвилині господарі були змушені закінчувати гру у меншості після вилучення Халеда Аденона. Більшістю скористалась Омонія. Безус на шляху до штрафного майданчика суперника обійшов декількох гравців та легко переграв голкіпера.

Безус подвоїв перевагу Омонії на табло та поставив крапку у матчі – 0:2. Після перемоги Омонія з 9 очками йде на 4-му місці. Її суперник посідає 8-му позицію, маючи у своєму активі 7 балів.

Відео голу Безуса

Це другий гол Безуса за нову команду у 7-ми зіграних матчах. Також в активі Романа дебютний асист.

Попереду в Омонії надскладний екзамен у єврокубках. Клуб Безуса 6 жовтня зіграє на виїзді проти Манчестер Юнайтед у третьому турі Ліги Європи.