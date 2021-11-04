Добиралися 12 годин, – Гладкий розповів, як вибирався з окупованого Донецька з сім'єю

Нападник Олександр Гладкий двічі переходив в донецький Шахтар. Вдруге підписувати контракт з "гірниками" йому довелося тоді, коли місто вже майже захопили окупанти.

Гладкий вперше перейшов до Шахтаря влітку 2007 року. Сталося це після того, як він став найкращим бомбардиром чемпіонату, виступаючи за Харків (13 голів). Після цього в його кар'єрі були Дніпро та Карпати.

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Вдруге повернувся до Шахтаря Гладкий у 2014 році на особисте запрошення Мірчі Луческу. Підписувати контракт він відправився до Донецька в травні, коли на Сході України вже йшли бої з окупантами.

За словами Гладкого, контракт з Шахтарем він повинен був підписати в понеділок. Але згодом це відклали на середу. У той час у місті вже були заворушення та стрілянина.

Найбільше футболіст в той час переживав за сім'ю, особливо дітей. У 2011 році в нього народився перший син, а у 2015 – другий. Тож на підписання контракту він відправився разом з сім'єю.

"Я з сім'єю та речами приїхав підписувати контракт. Після цього одразу поїхав в Київ. 12 годин туди добиралися – вже тоді поставили блок-пости. До Запоріжжя їхали сім годин", – розповів Гладкий.

У Донецьку в футболіста залишилася нерухомість. Там зараз ніхто не живе. Лише родичі приходять та прибирають там.