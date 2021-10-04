До збірної України викликали захисника Шабанова – його не було в резервному списку

Тренерський штаб збірної України з футболу вирішив довикликати до складу національної команди оборонця київського Динамо Артема Шабанова.

Артема Шабанова не було у попередньому списку викликаних до збірної України – ні основному, ні резервному. Однак 4 вересня, в перший день зборів, Шабанова вирішили викликати до головної команди.

Шабанов став не першим гравцем, якого довикликали до збірної України після того, як був оголошений список гравців на матчі в жовтні. Так, виклик отримав голкіпер Георгій Бущан, який став четвертим воротарем в заявці. А також півзахисник Олександр Піхальонок, який повинен замінити травмованого Олександра Зінченка. Натомість Руслана Маліновського і надалі немає у списку викликаних.

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Склад національної збірної України

Воротарі: Андрій Пятов (Шахтар), Денис Бойко, Георгій Бущан (обидва – Динамо), Дмитро Різник (Ворскла).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Артем Шабанов (усі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Сергій Булеца (Зоря), Олександр Піхальонок (Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Вест Гем, Англія), Олександр Зубков (Ференцварош, Угорщина), Ігор Харатін (Легія, Польща).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1), Данило Сікан (Шахтар).

Резервний список: Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія), Валерій Бондар, Юхим Конопля (обидва – Шахтар), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря), Владислав Калітвінцев (Десна).

Варто відзначити, що список гравців, які відправляться на матчі збірної може зазнати ще змін. На гравців ще очікує огляд медиків на наявність ушкоджень та можливість їхньої підготовки до кваліфікаційних матчів.