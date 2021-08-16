До збірної України викликали 24 футболістів, ще 8 – в резервному списку

Вже 1 вересня збірна України зіграє перший матч після Євро-2020. І під керівництвом нового тренера. Але поки не призначили наставника, до збірної вирішили викликати футболістів.

Хто складав список гравців для збірної України

Список гравців, які мають прибути до розташування збірної України – справа тренерського штабу. Але після того, як 1 серпня в Андрія Шевченка та його тренерського штабу закінчився контракт з Українською асоціацією футболу, збірна України залишилася без наставника.

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Однак такі проблеми не хвилюють ФІФА. Відповідно до регламентних вимог ФІФА, за два тижні до початку збору національних команд, їх клуби повинні отримати офіційні виклики. Зважаючи, що збір національної команди України розпочнеться 29 серпня в Києві, ще 15 серпня клуби мали отримати ці виклики.

Тож списком гравців, які представлятимуть збірну України, займався не тренерський штаб, який поки не змогли сформувати, а комітет національних збірних УАФ. Ще донедавна його очолював Мирон Маркевич. Його ж називали чи не головним кандидатом на посаду головного тренера збірної після того, як пішов Шевченко. Але натомість Маркевич з певним скандалом покинув УАФ. Тож замість нього комітет очолило одразу двоє осіб – тепер там співголовуватимуть Олег Блохін та Олексій Михайличенко.

Кого викликали до збірної України

В УАФ оприлюднили розширений список гравців. 24 футболісти – в основному списку. Ще вісім – у резервному.

Варто відзначити, що 10 футболістів з основного списку представляють київське Динамо, ще п'ять – донецький Шахтар. Єдиний футболіст з УПЛ, який не з цих клубів – нападник Артем Довбик з Дніпро-1.

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо), Анатолій Трубін (Шахтар), Андрій Лунін (Реал, Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Віктор Корнієнко (усі – Шахтар), Олександр Караваєв, Ілля Забарний, Віталій Миколенко, Олександр Тимчик, Олександр Сирота (всі – Динамо), Едуард Соболь (Брюгге, Бельгія).

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Микола Шапаренко, Віктор Циганков, Віталій Буяльський (усі – Динамо), Тарас Степаненко (Шахтар), Руслан Маліновський (Аталанта, Італія), Андрій Ярмоленко (Вест Хем, Англія), Олександр Зінченко (Манчестер Сіті, Англія), Олександр Зубков, Ігор Харатін (обидва – Ференцварош, Угорщина).

Нападники: Роман Яремчук (Бенфіка, Португалія), Артем Довбик (Дніпро-1).

Резервний список: Євген Макаренко (Фехервар, Угорщина), Віктор Коваленко (Спеція, Італія), Євген Коноплянка, Юхим Конопля, Данило Сікан (усі – Шахтар), Тарас Качараба (Славія Прага, Чехія), Богдан Михайліченко (Андерлехт, Бельгія), Владислав Кочергін (Зоря Луганськ).

Матчі збірної України у вересні

Збірна України у вересні проведе три матчі. Два з них – у відборі на чемпіонат світу. Перша нра відбудеться 1 вересня проти Казахстану в Нур-Султані. На цю гру не пустили українських вболівальників. Друга гра – проти Франції у Києві 4 вересня.

Вже після цього 8 вересня збірна України зіграє товариський матч проти Чехії на виїзді – у Пльзені.

Коли в збірної буде тренер

Засідання Виконкому УАФ, на якому буде розглянуто питання тренерського штабу національної збірної, відбудеться в Будинку футболу 17 серпня. До цього його постійно переносили.