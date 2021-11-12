До збірної України з хокею викликали сімох росіян

Збірна України з хокею опинилася у скрутній ситуації через конфлікт, який виник між ФХУ та почесним президентом хокейного клубу Донбас Борисом Колесніковим. Через це до головної команди України довелося викликати росіян.

Конфлікт між Федерацією та Колесниковим

12 та 13 листопада збірна України з хокею зіграє на товариському турнірі в Угорщині – Меморіалі Тамаша Шаркозі. Після зборів в Україні, команда 10 листопада відправилася до Будапешта. Загалом в заявці було 22 хокеїсти. Семеро з них представляли Донбас, почесним президентом якого є Борис Колесніков.

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Однак 11 листопада засідання загальних зборів Української хокейної ліги було зірвано через конфлікт між Колесніковим та Федерацією хокею України.

Після цього хокеїсти Донбасу отримали повідомлення від клубу покинути розташування збірної та повернутися в Україну. Зробило це шість гравців – оборонці Пилип Пангелов-Юлдашев і Віталій Андрейків, нападники Микита Буценко, Ілля Коренчук, Віктор Захаров і Олександр Пересунько. Також покинув розташування збірної й нападник Краматорська Павло Таран.

Єдиним гравцем Донбасу, який залишився в збірній, став Віталій Лялька. В той же день клуб розірвав з ним угоду.

Таким чином у лавах збірної України залишилося 14 хокеїстів. Враховуючи, що цього замало, тренерський штаб на чолі з Вадимом Шахрайчуком та Костянтином Сімчуком вирішили звернутися по допомогу до київського Сокола.

Росіяни у складі збірної України

Відгукнулися семеро гравців. Це оборонці Єгор Мажуга, Михайло Рибалко та Андрій Алексєєв, нападники Єгор Кузьменко, Антон Рубан, Олександр Павленко та Андрій Смирнов. Варто відзначити, що усі вони мають російське громадянство.

У повідомленні Федерації хокею України вказують, що ці хокеїсти "мають українське коріння і хочуть прийняти громадянство нашої держави". При цьому Михайло Рибалко та Єгор Кузьменко народилися у Москві, Єгор Мажуга та Антон Рубан з Омська, Андрій Алексєєв з Казані, а Андрій Смирнов – з Воскресенська. Олександр Павленко офіційно народився в молдовському Кишиневі, але теж має російське громадянство.

"Можливо, тренерський штаб звернув би увагу й на інших хокеїстів, але вибір робився найперше серед виконавців, які не мали проблем з візами, були вакциновані та мали негативні ПРЛ-тести", – переконують в ФХУ.

Залучення усіх цих хокеїстів до лав збірної ми розглядали у перспективі. Але опинившись у патовій ситуації, покликали хлопців, які мають велике бажання грати за нашу національну команду вже зараз,

– розповів Вадим Шахрайчук.

Не всі зможуть допомогти

Вже у квітні збірна України зіграє на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В. Однак не всі з цих гравців, які прибули до збірної України, зможуть виступити на цьому турнірі. Все через необхідність отримати дозвіл представляти Україну на міжнародній арені в офіційних матчах. Шанс зіграти матимуть лише Павленко, Кузьменко та Рубан, які відповідають необхідним вимогам.