До "вічного рекорду" один крок: Кличко перевершив Тайсона, Алі та Льюїса

Володимир Кличко може відновити кар'єру. Це дозволить легенді спробувати стати найкращим в історії боксу за кількістю успішних чемпіонських боїв.

До рекорду один крок

45-річний Володимир Кличко все частіше натякає про повернення на професійний ринг. Кличко-молодший вже побив рекорди легендарних Майка Тайсона, Евандера Холіфілда та Мухаммеда Алі.

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Українцю потрібно святкувати перемогу в одному титульному бою, щоб дістатись до "вічного рекорду". Зараз Володимир посідає друге місце у рейтингу за кількістю успішних чемпіонських поєдинків. Лідером списку є Джо Луїс – американський боксер, який провів 26 успішних чемпіонських двобоїв.

Віталій Кличко у такому рейтингу йде на 6-й позиції. За свою кар'єру провів 15 успішних титульних боїв. Така ж кількість вдалих протистоянь є у доробку британця Леннокса Льюїса.



Топ-10 боксерів за успішними титульними боями у хевівейті / Скриншот із Вікіпедії

Повернення Кличка-молодшого