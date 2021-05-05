До "вічного рекорду" один крок: Кличко перевершив Тайсона, Алі та Льюїса

Володимир Кличко може відновити кар'єру. Це дозволить легенді спробувати стати найкращим в історії боксу за кількістю успішних чемпіонських боїв.
До рекорду один крок
45-річний Володимир Кличко все частіше натякає про повернення на професійний ринг. Кличко-молодший вже побив рекорди легендарних Майка Тайсона, Евандера Холіфілда та Мухаммеда Алі.
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Українцю потрібно святкувати перемогу в одному титульному бою, щоб дістатись до "вічного рекорду". Зараз Володимир посідає друге місце у рейтингу за кількістю успішних чемпіонських поєдинків. Лідером списку є Джо Луїс – американський боксер, який провів 26 успішних чемпіонських двобоїв.
Віталій Кличко у такому рейтингу йде на 6-й позиції. За свою кар'єру провів 15 успішних титульних боїв. Така ж кількість вдалих протистоянь є у доробку британця Леннокса Льюїса.
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Повернення Кличка-молодшого
- Володимир 9,5 років утримував титул чемпіона світу в суперважкій вазі. У серпні 2017 року Кличко востаннє вийшов на професійний ринг. Українець програв технічним нокаутом Ентоні Джошуа.
- Промоутер Олександр Красюк розкрив дві умови, які можуть повернути українського боксера на ринг. Володимир хоче взяти реванш у Тайсона Ф'юрі та стати найстарішим чемпіоном світу.
- Нещодавно легендарний Евандер Холіфілд викликав українського боксера для спільних тренувань. Влітку 2020 року Володимир вже допомагав Евандеру у підготовці до виставкових поєдинків.
- Українець може опинитись у тренувальному таборі свого кривдника Джошуа.