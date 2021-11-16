До церкви треба було йти раніше, – ексфутболіст Карпат пророкує Петракову звільнення

Наставник збірної України Олександр Петраков перед вирішальним матчем відбору до чемпіонату світу-2022 проти боснійців вирішив повести національну команду до церкви. Ексгравець Карпат та Минаю Михайло Кополовець поділився своїми думками щодо цього.

"Вийти і зіграти для вболівальників"

Кополовець зазначив, що до церкви слід ходити постійно, а не тоді, коли "жарений півень в одне місце клює". Проте він вважає, що це все ж таки це більше плюс для команди.

До теми Збірна України сходила в церкву перед матчем з боснійцями: УАФ видалила повідомлення

"Їм вже дійсно це назріло, бо коли стільки моментів, в яких команда не може забити – це щось неймовірне. Я такого вже давно не бачив", – сказав колишній футболіст.

Ексгравець Карпат наголошує на тому, що гравцям збірної України варто бути більш розкутими та показати якісний футбол для вболівальників.

Вийти і зіграти для вболівальників – і це головне. Від нас вже нічого не залежить, ми, в принципі, про***ли все, що можна. Постаратися добитися результату, а там вже – як бог дасть,

– заявив Михайло.

Кополовець пророкує звільнення наставнику "синьо-жовтих", проте він все ж таки сподівається на перемогу українців.

"Петракова, скоріше за все звільнять, як мені здається. Тому пацани мають битися і за себе, і за країну, і за тренера. Але знову ж таки, до церкви треба було йти раніше. Втім, будемо сподіватися, що диво в цьому разі станеться", – підсумував футболіст.

Збірна України у вівторок, 16 листопада, проведе останній відбірковий поєдинок кваліфікації чемпіонату світу-2022. На виїзді "синьо-жовті" зустрінуться з командою Боснії і Герцеговини. Матч розпочнеться о 21:45.

Україна може вийти у плей-офф відбору, для цього необхідно перемогти боснійців, а команді Фінляндії не обіграти французів.

Чемпіонат світу з футболу відбудеться з 21 листопада по 18 грудня 2022 року у Катарі.

Олександр Петраков очолив національну команду після звільнення Андрія Шевченка з посади головного тренера збірної України. Утім, як виконувач обов'язків головного тренера. Термін контракту УАФ не оголошувала.