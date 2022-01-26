До останнього не вірив, що в XXI столітті можливі такі події, – Кривцов про війну на Донбасі

Футболіст донецького Шахтаря Сергій Кривцов на власні очі бачив, як Донецьк було окуповано у 2014 році. Він сам постраждав від цієї окупації.

Після початку окупації Донецької області у 2014 році, футбольний клуб Шахтар був змушений покинути Донецьк. Навіть останні матчі чемпіонату команду грала не на "Донбас Арені" – два останні матчі чемпіонату "гірники" провели в Черкасах.

"Стояли вже блокпости. Обличчя там не слов'янської національності були", – розповів про цей період Сергій Кривцов.

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Після цього команда до Донецька вже не повернулася.

До останнього не вірив, що в XXI столітті можливі такі події. Я сидів і дивився ще на початках цього конфлікту, як показували в новинах, як одного хлопця, який почав співати Гімн України на одному із зібрань, почали скручувати. Я взагалі не зрозумів через що це все відбувається,

– зізнався Кривцов.

Захисник на той час четвертий сезон виступав за Шахтар. І лише напередодні купив квартиру – в жовтні 2013 року родина закінчила ремонт там.

"Я не купував квартиру, тому що не знав що далі буде з футбольної точки зору. А коли жінка завагітніла, вирішив обзавестися житлом. І ми доробили ремонт у жовтні, а в травні вже з'їхали", – розповів футболіст.

Нещодавно він її продав – значно дешевше, аніж купив.

Зате у 2014 році вдалося вивезти машину.

"Коли їхав з Донецька в Запоріжжя у відпустку, залишив машину на базі – вона далеко від міста. Але як тільки приїхав в Запоріжжя, мені подзвонив начальник служби безпеки та каже: "Забирай машину. Бо ми не знаємо, куди зараз може "прилетіти". Я її забрав, і через короткий проміжок базу обстріляли", – розповів Кривцов.