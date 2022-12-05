До Франції поїдуть не всі: збірна України з хокею оголосила заявку на матчі Єврочеленджу

Збірна України з хокею в середині грудня проведе три матчі у Франції. Перед тим в Києві команда збереться на навчально-тренувальний збір. На нього викликали 28 хокеїстів.

Команда збереться 7 грудня в Києві. За підсумками п’ятиденного збору в Палаці спорту тренери визначать тих, хто з цих 28 гравців на цей час найкраще готовий. Саме ці хокеїсти долучаться до представників закордонних клубів, з якими разом і відправиться до Франції на матчі Єврочеленджу.

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У повному складі збірна України збереться 13 грудня в польському Кракові, а звідти вирушить авіарейсом до Марселя.

Хто потрапив до заявки збірної України

Воротарі: Едуард Захарченко (Дніпро), Богдан Дьяченко (Харківські Берсерки), Кирило Кучер (Кременчук)

Едуард Захарченко (Дніпро), Богдан Дьяченко (Харківські Берсерки), Кирило Кучер (Кременчук) Оборонці: Денис Матусевич, Гліб Варава, Дмитро Ігнатенко (всі – Кременчук), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва – Дніпро), Андрій Григор’єв (Сокіл), Пилип Пангелов-Юлдашев (Унія, Польща), Віталій Андрейків (Заґлембе, Польща), Олександр Александров (Подгале, Польща)

Денис Матусевич, Гліб Варава, Дмитро Ігнатенко (всі – Кременчук), Артем Гребеник, Євген Ратушний (обидва – Дніпро), Андрій Григор’єв (Сокіл), Пилип Пангелов-Юлдашев (Унія, Польща), Віталій Андрейків (Заґлембе, Польща), Олександр Александров (Подгале, Польща) Нападники: Вадим Мазур, Василь-Юрій Качан (обидва – Сокіл), Віталій Лялька, Гліб Кривошапкін, Ілля Сеник (усі – Кременчук), Денис Бородай, Артем Целогородцев, Дмитро Попережай, Данило Тищенко, Микита Лесников (усі – Дніпро), Ілля Коренчук (Енерґа, Польща), Дмитро Німенко (Бріасон, Франція), Олександр Пересунько (Уйпешт, Угорщина), Олексій Ворона (Подгале, Польща), Микита Ружніков, Ярослав Панченко (обоє – Енергія, Литва), Михайло Гуфт-Соколов (Гьохштадтер, Німеччина)

У вище наведеному списку є четверо абсолютних дебютантів національної збірної України – Василь-Юрій Качан з Сокола, Дмитро Попережай, Данило Тищенко і Микита Лесников з херсонського Дніпра.

Додамо, що в попередньому списку кандидатів було ще троє хокеїстів – капітан команди Андрій Міхнов, оборонці Всеволод Толстушко та Ігор Мережко. Але хокеїсти попросили їх не викликати через матчі за свої клуби, і тренерський штаб пішов їм на зустріч.

У Марселі збірна України проведе три матчі. Два з них – у рамках Єврочелленджу проти французів (15 грудня) і поляків (16 грудня). Ще один поєдинок – 14 грудня проти збірної Франції – носитиме статус товариського.