Український клуб не вийшов на матч через борги із зарплати: федерація готова допомгти

У суботу, 6 лютого, о 13:00 мав розпочатися матч регулярного сезону УХЛ Дніпро – Донбас, проте хокеїсти херсонської команди не з'явилися на поєдинок.

УХЛ вже зарахувала Дніпру технічну поразку. Стало відомо, що причиною неявки стали борги по зарплаті перед гравцями.

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"Відповідно до статті 17 Дисциплінарного регламенту," Дніпру "зараховано технічну поразку в матчі 32-го туру УХЛ за неявку команди", – зазначається у повідомленні.

Таким чином, херсонський клуб вже восьмий матч поспіль програє. Два останні матчі "щуки" провели проти аутсайдерів змагань, і все одно не змогли здобути звитяги.

У Дніпра фінансові труднощі

Федерація хокею України повідомила, що готова надати клубу фінансову допомогу. ФХУ раніше вже давала Дніпру 1 мільйон гривень.