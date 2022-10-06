Клуб з Ліхтенштейну забив гол у ворота Дніпро-1 в матчі Ліги конференцій: відео

Одним з суперників українського Дніпро-1 в груповому етапі Ліги конференцій став клуб Вадуц з Ліхтенштейна. І ця команда забила гол у ворота дніпрян.

Вадуц вперше у своїй історії вийшов у груповий етап єврокубків. І під час жеребкування потрапив до групи з Дніпро-1 в Лізі конференцій. 6 жовтня команди зіграли перший матч.

Вже на 5-й хвилині зустрічі Дніпро-1 вийшов вперед в рахунку, коли відзначився Артем Довбик.

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Та на 26-й хвилині рахунок на табло вже був рівним. Гол у ворота дніпрян забив Фер. При цьому варто відзначити атаку, яку провели гості. В боротьбі м'яч вдалося прокинути вперед, і Ульріх зумів втекти правим флангом в атаку. А після цього вже у штрафному перевів м'яч на інший фланг, куди й вбіг Фер. Півзахисник був без опіки зі сторони дніпрян, тож просто в дотик відправив м'яч низом у протихід голкіперу.

Для Вадуца це лише другий гол у груповому етапі єврокубків. Перший гол команда забила у ворота нідерландського АЗ Алкмаар.

Відео голу Фера у ворота Дніпро-1