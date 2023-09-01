Перші в історії: Дніпро-1 відзначився ганебним "досягненням" в єврокубках

Дніпро-1 не зумів пробитися до групового етапу єврокубків. Команда зіграла у кваліфікації усіх трьох європейських клубних турнірів, але в кожній зазнала невдачі. І встановила ганебне досягнення.

Від Ліги чемпіонів до провалля

Дніпро-1 в минулому сезоні став срібним призером УПЛ. Відтак отримав право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів. Але починати шлях там довелося вже з другого раунду кваліфікації. Під час жеребкування суперником українського клубу став грецький Панатінаїкос.

До теми Ліга чемпіонів: результати жеребкування групового етапу

Перший матч на номінально домашньому полі Дніпро-1 програв з рахунком 1:3. А матч в Греції закінчився внічию 2:2. Тож українська команда за сумою двох матчів поступилася супернику та вилетіла до кваліфікації Ліги Європи.

В Лізі Європи довелося почати виступ з третього раунду кваліфікації. І тут першим суперником стала чеська Славія. Тільки цього разу перший матч команди провели в Празі. І все закінчилося розгромом для Дніпро-1. При цьому третій гол футболісти чеського клубу забили, коли грали в меншості. Друга гра між командами закінчилася внічию 1:1. Тож Дніпро-1 вилетів і з Ліги Європи до Ліги конференцій.

В Лізі конференцій Дніпро-1 потрапив до плей-офф кваліфікації. Тож для участі в груповому етапі слід було пройти словацький Спартак. І перший матч подарував незначну надію. Адже попри те, що Дніпро-1 вже на початку зустрічі залишився у меншості, команді вдалося зіграти внічию 1:1. А догравали матч дніпровці взагалі вдев'ятьох.

Майже повторили все це команди й у другому матчі. І знову нічия в основний час 1:1. І знову вилучення у складі Дніпро-1. Тільки цього разу Славія забила ще один гол в овертаймі та перемогла за сумою двох матчів. Відтак саме вона зіграє у групі Ліги конференцій. А Дніпро-1 закінчує свої виступи в єврокубках, так і не зумівши пробитися до групового етапу жодного з турнірів.

При цьому Дніпро-1 встановив унікальне досягнення з негативним відтінком – став першою командою, яка вилетіла з кваліфікації трьох поспіль єврокубків, і при цьому не здобула жодної перемоги. До цього команди, які стартували у кваліфікації Ліги чемпіонів, але вилітали з єврокубків ще до групової стадії, мали б хоча один пройдений раунд. "Покращити" досягнення дніпрян може лише та команда, яка програє усі матчі у кваліфікації.