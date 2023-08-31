Самі не можемо, суперник допоможе: Дніпро-1 забив Спартаку завдяки автоголу – відео

Ніколас Горосіто невдало зіграв при подачі дніпрян з флангу та зрізав снаряд у власні ворота. Це залишає українському клубу шанс на вихід в групу Ліги конференцій.

Дніпро-1 проводить матч-відповідь проти Спартака з Трнави у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Перший матч завершився внічию 1:1, пише 24 канал.

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Друга гра невдало розпочалась для українців, Спартак вийшов вперед вже на третій хвилині. Втім у середині другого тайму дніпряни змогли відновити паритет.

Допоміг у цьому аргентинський захисник Спартака Горосіто. Після подачі з флангу Ніколас невдало підставився під м'яч, який перелетів через кіпера.

Відео автоголу Горосіто: