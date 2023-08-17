Фантастичний гол Рубчинського вивів Дніпро-1 вперед у матчі з Славією: неймовірне відео

Дніпро-1 проводить другий матч проти Славії у рамках кваліфікації Ліги Європи. Перший тайм закінчився мінімальною перемогою дніпрян 1:0,

Славія контролювала хід першого тайму та не форсувала подій. Адже перша зустріч закінчилась розгромом дніпрян 3:0. Чехи створили декілька дуже небезпечних моментів, але Кінарейкін впіймав фарт, пише 24 Канал.

До теми Дніпро-1 – Славія: онлайн-трансляція вирішального матчу в Лізі Європи

Дніпряни відквитали один гол

Суддя додав до першого тайму одну хвилину, під час якої Дніпру-1 вдалось розмочити нулі на табло. Рубчинський підхопив м'яч з межами штрафного майданчика суперника та влупив щосили по воротах Славії.

22-й номер Дніпра-1 не прогадав та став автором неймовірно красивого взяття воріт.

Дніпро-1 пішло на перерву ведучи у рахунку 1:0. Рахунок очного протистояння дещо скоротився до 1:3 на користь Славії.

Відео голу Рубчинського