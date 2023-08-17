Українського дербі не буде: Дніпро-1 не зміг створити диво і вилетів із Ліги Європи від Славії

Дніпро-1 вдруге зустрічався у кваліфікації Ліги Європи з празькою Славією. Команда Олександр Кучера змогла лише одного разу зламати захист суперника, але цього не вистачило, аби зберегти прописку у Лізі Європи.

Дніпро-1 – Славія 1:1 (за двома матчами 1:4)

Голи: Рубчинський, 45+1 – Юречка, 52

У першій зустрічі Славія зробила усе, аби у матчі-відповіді дуже комфортно себе почувати на футбольному полі. Чехи розгромили дніпрян у першому їх очному протистоянні 3:0. Ту гру команди Олександра Кучера слід забути наче жахливий сон, адже його підопічні виглядали дуже жалюгідно, пише 24 Канал.

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Славія розпочала матч із контролю м'яча. Перший гострий момент біля воріт гостей міг бути на 9-й хвилині, коли дніпряни зробили право на штрафний, але Сарапій пробив невдало – у стінку із футболістів Славії.

До цього могло бути два небезпечні моменти біля чеських воріт. Але ні передача Гуцуляка, ні Горбунова не знайшла свого адресата.

У середині першого тайму небезпечно було біля воріт дніпрян. Кінарейкін зіграв на найвищому рівні, коли вчасно вийшов із воріт, скоротив кут удару для Юречка.

Майже одразу Горбунов подарував м'яч супернику і той з орієнтовно 15 метрів пробив вище воріт Дніпра-1.

Український клуб відповів дальнім ударом від Піхальонка, який парирував Коларж. Нарешті голкіпер Славії був змушений "відкласти свою філіжанку кави у сторону" та вступити у гру.

Ближче під завісу першого тайму знову героєм епізоду став молодий воротар Дніпра-1 Кінарейкін. Голкіпер у стрибку витягнув м'яч з-під поперечини після удару Ван Бюрена.

У перші 45 хвилин Славія більше контролювала гру та засушувала її. Чехи могли собі дозволити це робити, якщо дивитись на рахунок першого очного матчу.

Обмін голами

Наприкінці першого тайму команди обмінялись гострими моментами. Суддя компенсував одну хвилину, яка стала гольовою для Дніпра-1. Рубчинський неймовірний дальнім ударом з-за меж штрафного розмочив нулі на табло 1:0.

Відео голу Рубчинського

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По перерві перший момент створили господарі. І знову Піхальонок не реалізував свій момент після передачі Горбунова.

Після чого м'яч таки побував у сітці воріт Кінарейкіна. Спершу головний арбітр скасував взяття воріт Юречки, але після перегляду ВАР змінив своє рішення – 1:1.

Відео голу Славії

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Ще декілька небезпек було біля воріт обох команд, але забити жодній із них так і не вдалось.

Дніпро-1 так і не зміг обіграти Славію після провальної першої гри проти чехів – 1:1, а з підсумками двох поєдинків – 1:4. Тепер на підопічних Кучера чекає Ліга конференцій, а Славія зіграє проти іншого українського клубу – луганської Зорі. А могло бути українське футбольне протистояння, але не склалось.