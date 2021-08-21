Дніпро-1 – Рух: онлайн-трансляція матчу УПЛ

21 серпня 2021 , 19:20
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Джерело:

24 канал

Дніпро-1 після скандального матчу з Десною спробує реабілітуватися перед фанатами у матчі з львівським Рухом Команди зустрінуться 21 серпня у Дніпрі.

Поєдинок Дніпро-1 – Рух розпочнеться о 19:30. У прямому ефірі гру покаже телеканал УНІАН.

До слова Послав Монзуль на полі: УАФ визначила покарання для футболіста Дніпра-1

Також за поєдинком можна стежити онлайн, адже ютуб-канал FootballHub також транслюватиме гру. 

Дніпро-1 – Рух: онлайн-трансляція матчу УПЛ

  • У новому сезоні Дніпро-1 за 4 матчі набрав 7 очок. Дніпряни поділили очки з Ворсклою, перемогли Чорноморець і Маріуполь, але програли Десні.
  • Щодо Руху, який встиг змінити тренера, то львівська команда має 4 очки. Львів'яни програли Металісту 1925 та Ворсклі, здолали Верес та поділили очки з Колосом.
Автор: Михайло Гема