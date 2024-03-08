Автогол Дніпра-1 приніс сенсаційну перемогу Руху у багатостраждальному матчі із тривогами: відео

Матч між Дніпром-1 та Рухом відкрив програму матчів 20-го туру, які заплановані на п'ятницю, 8 березня. Львів'яни вивезли із Дніпра 3 бали.

Дніпро-1 – Рух 0:1

Гол: Сарапій, 5 (авт.)

Львівський клуб агресивніше розпочав поєдинок. Що привело до гола вже на 5-й хвилині зустрічі. М'яч по-зрадницьки від Сарапія зрикошетив у сітку володінь Волинця. Рух повів у рахунку завдяки автоголу захисника Дніпра-1 – 0:1, пише 24 Канал.

До теми Битва борців за єврокубки: онлайн-трансляція матчу УПЛ Дніпро-1 – Рух

Відео автогола Сарапія

Навіть після забитого голу підопічні Пономарьова не зменшили темпу в атакувальних діях.

Господарі поля змогли відповісти гостротою на 12-й хвилині, коли Ледвій впорався із ударом Горбунова у дальній кут.

Гострота була після чергового кутового Руха. Дідик найкраще зіграв на другому поверсі після подачі від Плюмана. Зовсім трішки не вистачило центральному захиснику, аби подвоїти перевагу гостей зі Львова.

"Жовто-чорні" більше володіли перевагою і були ближчі до другого голу, ніж господарі до рівного рахунку.

Лише під завісу першого тайму дніпряни гідно відповіли на активність суперника. Гуцуляк скинув під удар Мірошниченку, удар якого парирував голкіпера Руха.

На перерву команди пішли за мінімальної переваги на табло гостей зі Львова.

Ворог тричі переривав матч

Другий тайм розпочався із запізненням через повітряну тривогу у Дніпропетровській області. Матч відновився о 14:30. На старті другої частини зустрічі команди обмінялись небезпечними моментами, але жоден із них не закінчився голом.

Далі Віталій Пономарьов вдався до замін, аби освіжити гру та змінити травмованого Дідика, якому дісталось ще наприкінці першого тайму.

Очеретько намагався забити після передачі від Філіппова – вище воріт.

Піхальонок міг зрівнювати рахунок, але не вийшов переможцем із дуелі проти Ледвія. Не реалізував свій момент й Адамюк. Центрбек пробив головою повз ворота.

Найгостріший момент дніпрян у матчі був після екватора другого тайму. Ледвій парирував постріл Гуцуляка у ближній кут, після чого м'яч ні Ківінді, ні Сарапію не вдалось прошити сітку воріт Руха. Удар останнього заблокував футболіст "жовто-чорних".

Філіппову теж не вдалось переграти голкіпера Руха, який спіймав кураж.

За трохи більше, як 10 хвилин до кінця зустрічі головний арбітр дав свисток. Повітряна тривога знову охопила Дніпропетровську область, тому матч втретє було перервано. Футболісти та інші учасники поєдинку пішли в укриття.

О 16:55 відновився багатостраждальний матч у Дніпрі.

У дніпрян залишалось трохи більше 10 хвилин, аби врятуватись від поразки. Футболісти Максимова грали у непритаманну їм сумбурну гру, адже час, щоб відігратись залишалось зовсім мало. Рух же надійно грав у обороні та високо зустрічав атаки господарів.

Федор міг подвоювати перевагу Руху та закривати матч. Однак Волинець парирував постріл впритул від гравця львівського клубу.

Фінальний свисток зафіксував мінімальну та несподівану перемогу львів'ян у Дніпрі 0:1.