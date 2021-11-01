Дніпро-1 розгромив Минай, принизивши голкіпера суперників: відео

Дніпро-1 в домашньому матчі проти Минаю в понеділок, 1 листопада, не мав жодних проблем із забиванням голів. У ворота гостей їх влетіло одразу чотири за матч.

Дніпро-1 – Минай 4:0

Голи: Гуцуляк, 9, Довбик, 14, Піхальонок, 30, Русин, 89

Дніпро-1 вдало розпочав цей матч. Команда не давала нічого зробити супернику, натомість сама чимало атакувала. І це дало результат.

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Вже на 9-й хвилині матчу у ворота Минаю влетів перший гол. Після проходу Назаренка через Піхальонка м'яч потрапив до Гуцуляка. Той змістився та пробив поміж ніг захиснику в кут воріт. Кучер не стриг дотягнутися до м'яча.

Через декілька хвилин кучер вдруге діставав м'яч зі своїх воріт. Цього разу після удару Дубінчака та незначного рикошету від Довбика. Саме дотик останнього і завадив голкіперу як слід відбити м'яч.

Такий перебіг подій на полі викликав розчарування в головного тренера закарпатської команди. Тож на 20-й хвилині він замінив голкіпера Кучера на Пенькова. Воротар покидав поле вкрай засмучений.

Хоча ця заміна мало допомогла. Вже за десять хвилин у ворота Минаю влетів третій гол – цього разу після пострілу Піхальонка. Згодом він змарнував чудову нагоду, щоб оформити дубль.

Окрім воротарської позиції, у Минаю були проблеми й в нападі. За перший тайм – жодного удару по воротах. Тож ще до перерви Леонов зробив подвійну заміну, випустивши Хахльова в центр півзахисту та Селезньова в напад.

На початку другого тайму Селезньов був близьким, щоб забити гол. Але після його удару м'яч з відскоком від газону у ворота не залетів.

Активність на початку другого тайму стала єдиною, коли Минай створив хоч якусь небезпеку біля воріт суперника. Далі знову ініціативою володіли господарі.

Дніпро-1 створив чимало моментів, але ще одного разу забити вдалося вже на останній хвилині основного часу. Русин, який вийшов на заміну, головою замкнув навіс від Кравченка.

Ця перемога дозволила Дніпро-1 набрати 25 очок та піднятися на четверте місце. Минай же не знає смаку перемог в одинадцятому матчі поспіль.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Минай