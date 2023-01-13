Дніпро-1 встановило ціну на Довбика: скільки клуби повинні заплатити за забивного нападника

Артем Довбик продовжує потрапляти у шорт-листи іноземних клубів. Тому лідер чемпіонату Дніпро-1 вирішив повісити цінник на свого ключового футболіста атаки.

Лідер першого кола УПЛ встановив ціну на Артема Довбика у розмірі 10 мільйонів євро. Менші пропозиції за цю суму Дніпро-1 навіть не буде розглядати.

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Потенційні покупці не готові до такої суми

Однак Довбик готовий дограти сезон-2022/2023 до кінця у футболці клубу з Дніпра. Артем не проти покинути УПЛ вже влітку 2023 року. Але продовжувати контракт із Дніпром-1 футболіст не планує.

Угода 25-річного нападника з Дніпром-1 спливає 31 грудня 2023 року. За даними Transfermarkt , Довбика оцінюють у 10 мільйонів євро.

У ЗМІ фігурує різна інформація про інтерес до Довбика. Найкращим бомбардиром групового раунду Ліги конференцій зацікавились бельгійські Андерлехт та Брюгге, а також представники Туреччини Галатасарай та Трабзонспор.

Відзначимо, що Галатасарай готовий віддати за Довбика лише 3 – 4 мільйони. Відтак, Брюгге може заплатити Дніпру-1 близько 6,5 мільйонів євро.

Виступ Довбика у першій частині сезону-2022/2023