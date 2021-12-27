Дніпро-1 повісив солідний цінник на Довбика: скільки потрібно заплатити за забивного форварда

Результативна гра Артема Довбика привертає все більше уваги зі сторони інших клубів. Дніпро-1 готовий відпустити свого лідера, але за солідну суму.

Купити Довбика буде дуже складно

Про інтерес до Довбика розповів президента Дніпра-1 Юрій Береза. Власник заявив, що дніпровський клуб не поспішає розлучатись із забивним нападником, але у разі гарного варіанту розгляне пропозицію.

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Клубам прийдеться солідно витратитись, щоб переманити Артема у свою команду. Дніпряни теж повісили на найкращого форварда першої частини сезону немалий цінник.

Гідні у грошовому плані пропозиції ми завжди готові розглядати. Довбик має чітко розуміти, який клуб та чемпіонат йому підходить. Сьогодні він знає собі ціну,

– сказав Береза.

Клуб із Дніпра готовий розглянути пропозиції, які будуть вищі за 10 мільйонів євро.

За даними Transfermarkt , вартість Довбика оцінена у 5 мільйонів євро. У футболіста є чинний контракт із Дніпром-1, який розрахований до кінця грудня 2023 року.

Раніше повідомлялось, що Довбик не буде розглядати варіанти з переходом у Динамо чи Шахтар.

Статистика Довбика у цьому сезоні