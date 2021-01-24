Дніпро-1 підсилився титулованим бразильцем

Дніпро-1 у надії зберегти прописку в українській Прем'єр-лізі продовжив кадрову ротацію. Дніпровський клуб оголосив про прихід в команду другого "зимового" новачка.

Новачком Дніпра-1 став бразильський вінгер Гонсалвеш Ногейра де Соуза Вагнер. Як інформує Дніпро-1, контракт з гравцем укладено терміном на 2 роки.

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24-річний бразилець приєднався до Дніпра-1 як вільний агент. Футболіст вже долучився до нових партнерів на зборі у Туреччині.

Що відомо про новачка Дніпра-1

Вагнер народився у бразильському місті Порту-Алегрі і є вихованцем французького клубу Бастія. Футболіст має подвійне громадянство – Бразилії і Франції.

У Бастії Вагнер виступав тільки за молодіжний склад у четвертому за силою французькому дивізіоні.

У 2016 році підписав контракт з грузинським Сабуртало, за який виступав чотири сезони. Побував в оренді в бельгійському Серкль-Брюгге.

У 2020 році Вагнер виступав за батумське Динамо. Вагнер Гонсалвеш є чемпіоном (2018) та володарем Кубка Грузії (2019).