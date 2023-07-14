Хочуть кинути виклик Шахтарю і Динамо: Дніпро-1 підсилився воротарем збірної України

Команда Олександра Кучера оголосила про підписання основного кіпера Колоса. Євген Волинець буде конкурувати за місце в основі із Максом Валефом та Владиславом Рибаком.

Минулого сезону Дніпро-1 був близьким до чемпіонства. Команда Олександра Кучера посіла друге місце, відставши від Шахтаря на п'ять балів.

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Це дозволило дніпрянам вперше в історії кваліфікуватись у Лігу чемпіонів. Напередодні нового сезону клуб вирішив серйозно підсилитись завдяки гравцям з України.

Підсилення воротарської позиції

Дніпро-1 вже підписав Олега Горіна, Василя Кравця, Дениса Мирошниченка та Максима Третьякова. Тепер же спортклуб оголосив про трансфер Євгена Волинця.

29-річний воротар Колоса поставив свій підпис під трирічним контрактом. Футболіст виступатиме під 1 номером. Сума трансферу не розглошується, але контракт Євгена з ковалівським клубом діяв до літа 2024-го.

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Чим відомий Волинець

Уродженець Каніва є вихованцем Динамо, але у складі киян грав лише за другу команду. У сезоні 2016-2017 Волинець грав за Геліос, після чого приєднався до Колоса.

Загалом в УПЛ Євген відіграв 84 матчі, з них 33 – "на нуль". Також він виступав із Колосом в Лізі Європи та Лізі конференцій, де у чотирьох іграх оформив два кліншити. Крім цього, Волинець вже викликався у національну збірну України, але поки за неї не дебютував.