Дніпро-1 підписав бразильця Білла, який забив в першому ж матчі: відео

Спортивний клуб Дніпро-1 оголосив про підписання бразильського вінгера Фабріціо Родрігеса да Сілва Феррейру. Або просто Білл. 21-літній гравець відзначився вже в першому матчі за новий клуб.

Джерело: сайт Дніпро-1

Білл перейшов у Днпіро-1 на правах оренди з бразильського Фламенго. Термін оренди – до кінця 2021 року, після чого дніпряни зможуть викупити його контракт.

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Білл вже долучився до нового клубу. Але через карантинні правила у Туреччині для громадян Бразилії, змушений підтримувати форму з молодіжною командою Дніпро-1 у Придніпровську. Він вже встиг зіграти за команду U-19 і відзначитися забитим голом у ворота команди Скорук.

Дивіться відео голу Білла у за Дніпро-1

Відзначимо, що це не перший новачок Дніпро-1 в зимове трансферне вікно. До цього до команди приєднався воротар Заурі Махарадзе, а також бразильсько-французький нападник Вагнер Гонсалвеш.