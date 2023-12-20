Екскоуч, який втікав у Шахтар, поставив підніжку: один із лідерів УПЛ отримав трансферний бан
Джерело:"ТаТоТаке"
Дніпро-1 провів хорошу першу частину сезону-2023/2024. Однак під час відпустки з'явились негативні новини для одного з лідерів УПЛ.
Команда Юрій Максимова отримала трансферний бан від ФІФА через заборгованість перед футболістами. Також за інформацією джерела, претензії у бік дніпрян висловлює колишній тренер Дніпра-1 Ігор Йовічевіч, який свого часу не надто красиво втік із команди до Шахтаря.
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Хорват "вставив палки у колеса" Дніпра-1
Почесний президент Дніпра-1 Юрій Береза підтвердив інформацію про бан на трансфери у коментарі Трибуні. за його словами, покарання клуб отримав після юридичних розбірок із Йовічевічем. Береза назвав такі дії хорватського спеціаліста "підніжкою для клубу з Дніпра".
Однак прихильникам команди можна дещо видихнути. Президент "спортклубівців" запевнив, що це питання буде закрите до початку 2024-го року. Тому ця проблема ніяк не вплине на майбутні трансфери команди перед початком другої частини чемпіонату.
Думаю, можливо, навіть до Нового року закриємо. Зараз у нас аудит йде. Вважаю, що Йовічевич зробив нам найбільшу підніжку. Дуже цікаво просто. Момент у тому, що, знаєте, покинув клуб посередині дороги. Потім ще… Є моменти. Там якраз Йовічевич основна фігура,
– заявив Береза.
Кар'єра Йовічевіча у Дніпрі-1, якому він створив проблеми
- 22 вересня 2020 року Ігор Йовічевіч став головним тренером дніпровського клубу. Гра команди під керівництвом хорватського спеціаліста мала дуже привабливий вигляд.
- Однак прощання сторін виявилось доволі сумбурним і не сподобалось одній зі сторін. Мова йде про Дніпро-1, яке залишилось незадоволеним рішення Йовічевіча переметнутись на бік прямого конкурента дніпрян – донецького Шахтаря.
- На чолі дніпрян хорват провів 46 матчів. Але не привів команду до жодного трофея.