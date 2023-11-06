Чотири тривоги за матч та гол Філіппова: Дніпро-1 обіграв Олександрію та зрівнявся з Кривбасом

Головний тренер Дніпра-1 Юрій Максимов зумів повернути "спортклубівців" в гонку за чемпіонство. Черговий іспит на дніпрян очікував у поєдинку проти Олександрії.

Дніпро-1 – Олександрія 1:0

Гол: Філіппов, 35

Ще в минулому чемпіонаті зустріч Дніпра-1 та Олександрії могла претендувати на статус центрального матчу туру. Проте в цьому сезоні команда Ротаня міцно засіла в другій половині турнірної таблиці, пише 24 Канал.

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Поєдинок тривалістю в п'ять годин

Матч в Дніпрі розпочався із запізненням через повітряну тривогу. Протягом поєдинку сигнали сирени ще тричі зупиняли гру. Російські загарбники вкотре вдалися до терору мирних міст України.

Щодо матчу, то господарі поля прогнозовано захопили ініціативу. Свою перевагу дніпряни матеріалізували в забитий м'яч на 35-й хвилині. Форвард Дніпрі-1 Олександр Філіппов, який успішно замінив Артема Довбика в атаці, завершив комбінацію за участю Піхальонка та Адамюка.

В другому таймі красень-гол забив Олексій Гуцуляк. Однак арбітриня матчу Анастасія Романюк після перегляду ВАР зафіксувала офсайд у Філіппова та скасувала взяття воріт.

У підсумки матч, який тривав майже п'ять годин завершився мінімальною перемогою Дніпра-1.

Дніпро-1 зрівнявся за очками з Кривбасом та вийшов на друге місце. В обох команд по 27 очок.

Олександрія опустилася на 14 сходинку. Лише два очка віддаляє команду Ротаня від зони прямого вильоту.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Олександрія