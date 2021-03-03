Олександрія по пенальті здолала Дніпро-1 в 1/4 фіналу Кубка України: відео

Дніпро-1 та Олександрія зустрілися 3 березня у рамках 1/4 фіналу Кубка України. Команди не змогли визначити сильнішого в основний час, тому довели гру до серії пенальті. Удача була на стороні Олександрії.

Дніпро-1 – Олександрія 1:1 (3:4 по пенальті)

Голи: Булеца, 79 – Третьяков, 62

Вилучення: Гречишкін, 75 (Олександрія)

До теми Динамо тільки по пенальті перемогло Колос та вийшло в 1/2 фіналу Кубка України

Після того, як у чвертьфінали пройшли Динамо та Зоря, за путівку до наступного раунду боролися Дніпро-1 та Олександрія. Поєдинок у Дніпрі краще розпочали господарі.

Уже на 4 хвилині Довбик вийшов на ударну позицію у штрафному гостей та пробив у кут. Та Юрій Паньків здійснив відмінний порятунок.

Другий небезпечний момент у грі знову був у Довбика. Гравець Дніпра-1 пробив після навісу Дубінчака. Пострілу Довбика зовсім трішки забракло точності.

По перерві потурбував Юрія Паньківа вже Ігнатенко. Після подачі з кутового гравець Дніпра-1 пробив головою і Паньків тільки з другої спроби зафіксував м'яч у своїх руках.

Поки господарі марнували свої нагоди, Олександрія продемонструвала прекрасну реалізацію. Ігнатенко під час білдапу своєї команди віддав невдалу передачу, яку перехопив Третьяков. Гравець Олександрії пробіг декілька метрів і завдав дальнього удару точно в кут – 1:0.

Відео голу Третьякова

Дніпро-1 мав шанс відігратися відразу. Назаренко вийшов на ударну позицію у штрафному та пробив, але Паньків знову був на висоті.

На 75 хвилині свою команду підвів Дмитро Гречишкін. Хавбек Олександрії напрацював на другу жовту картку та був вилучений з поля.

Господарі поля досить швидко реалізували більшість. На 79 хвилині Сергій Булеца скористався тим, що захисник Олександрії вибив м'яч на нього. Закарпатець прийняв м'яч та завдав удару точно в кут 1:1.

Відео голу Булеци

За декілька хвилин Довбик міг вивести дніпрян вперед. Він, мов Ерлінг Голанд розхитав оборонців, але пробив вище воріт.

На 83 хвилині Сітало після помилки Дугласа на лівому фланзі прострілив у штрафний господарів, куди набігав Мірошниченко. Гравець Олександрії попри опір суперника завдав удару. Сарнавський врятував свою команду.

В основний час команди не змогли визначити сильнішого, тому провели ще 30 хвилин овертайму. Але додаткові пів години все одно не дозволили дізнатися, хто ж вийде у півфінал.

Таким чином, доля путівки до 1/2 фіналу визначилася у серії пенальті. Фортуна була на стороні Олександрії. Дніпро-1 не зміг реалізувати 2 пенальті.