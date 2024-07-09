На межі зникнення: учасник від України у єврокубках не розпочав тренувальний збір

СК Дніпро-1 може "як і минулий дніпровський клуб ФК Дніпро" припинити своє існування. Нестача футболістів та грошей сильно впливають на подальшу долю команди.

Багато гравців вже покинули команду в це трансферне вікно через проблеми в клубі. Повідомляють, що дніпряни не змогли поїхати на тренувальний збір через нестачу гравців.

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Майбутнє СК Дніпро-1

Комерційний директор дніпровського клубу В'ячеслав Фрідман у червні сказав, що існування команди під питанням. Проблема в тому, що коштів які є зараз недостатньо на весь наступний сезон. Також він повідомляв, що Дніпро-1 веде переговори з новими інвесторами для порятунку клубу.

Президент клубу Юрій Береза заявив, що готовий передати всі права новим власникам. Якщо це допоможе врятувати команду функціонер згоден залишити свою посаду.

Я хочу, щоб Дніпро-1 жив. Місто Дніпро має право на великий футбол і Лігу Чемпіонів. Якщо заради цього потрібно пожертвувати своєю посадою та часткою у клубі, то я і Максим готові,

– заявив Береза.

Нагадаємо, що в минулому сезоні дніпряни зайняли 4 місце в чемпіонаті Україні. Якщо Дніпро-1 не припинить існування, то клуб зіграє в Лізі конференцій. Суперником "жовто-чорних" у другому раунді відбору стане угорська Академія Пушкаша.