Дніпро-1 завдяки шаленій гарматі Лєднєва переграв гостей із Харкова

Матч між Дніпром-1 та Металістом 1925, який відбувся 2 жовтня, закрив програму 9-го туру УПЛ-2023/2024. Дніпрянам вдалось розпочати новий тиждень із домашньої перемоги.

Дніпро-1 – Металіст 1925

Гол: Лєднєв, 56

Новий тиждень в Україні розпочався із останнього матчу 9-го туру УПЛ між Дніпром-1 та Металістом 1925. До поєдинку дніпряни дещо володіли перевагою, хоча дивлячись на турнірну таблицю, так і не скажеш, пише 24 Канал.

​До теми Перевірка єврокубкових амбіцій: онлайн-трансляція матчу 9 туру УПЛ Дніпро-1 – Металіст 1925

У першій частині зустрічі команди були дуже скупі на результативні удари. Обидва колективи на обох не спромоглись забити бодай одного голу.

Через декілька хвилин після початку другого тайму Дніпро-1 на правах господаря таки відкрив рахунок у зустрічі.

Лєднєв вирішив взяти на себе ініціативу після передачі з флангу від Пуріти. Богдан завдав удару з-за меж штрафного та не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у ворота харків'ян. У голкіпера Металіста 1925 Мозіля просто не було шансів, адже м'яч в останній момент неочікувано змінив траєкторію польоту.

Підопічні Максимова повели у рахунку 1:0 на 56-й хвилині зустрічі.

Як одні, так і інші могли робити рахунок більшим. В одному з епізодів футболісти Металіста 1925 апелювали про гру рукою від Гуцуляка у штрафному майданчику суперника. Однак суддя після рекомендацій людей біля ВАР вирішив не призначати 11-метрового.

Майже одразу Кравець після подачі з кутового ледь не вразив ударом головою дальній нижній кут воріт гостей.

До фінального свистка рахунок так і не змінився – 1:0, перемога за дніпрянами.