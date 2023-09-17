Колос ледь не зіпсував дебют Максимову: Дніпро-1 продовжив серію без перемог – відеоогляд

У матчі 7-го туру проти Колоса на тренерському містку Дніпра-1 дебютував Юрій Максимов. Поєдинок двох рівних команд не виявив переможця.

Дніпро-1 – Колос 1:1

Голи: Гуцуляк, 67 – Салабай, 61

Дніпро-1 провав єврокубкову компанію, а також стартовий відрізок в чемпіонаті. Глибока криза в грі команди змусила керівництво клубу вдатися до змін на тренерській лаві. Новий наставник "спортклубівців" Юрій Максимов свій дебютний матч проводив проти Колоса, повідомляє 24 Канал.

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Коли результат важливіший за гру

Перший тайм команди завершили без забитих м'ячів. Гра переважно точилася в центрі поля, а до загроз воротам справа доходила рідко.

Проте такий розвиток подій не влаштовував жодного з тренерів команд-суперниць. В другому таймі гра стала жвавішою. На 61-й хвилині поєдинку голкіпер Дніпра-1 Волинець врятував команду після удару Чорноморця, але Салабай був першим на добиванні і вивів Колос вперед.

Дніпряни швидко зуміли відновити паритет в матчі, а допомогли їм в цьому самі ковалівці. Помилкою Демченка скористався Піхальонок, який на швидкості наблизився до штрафного майданчика та віддав пас на Гуцуляка. Форвард дніпрян свій шанс не змарнував.

До завершення матчу рахунок так і не змінився, хоча ближчими до перемоги були гості.

Юрій Максимов у своєму першому матчі не зумів перервати триматчеву безвиграшну серію Дніпра-1. "Спортклубівці" продовжують залишатися поблизу небезпечної зони – 12 місце та 6 очок.

Ковалівці оговталися після двох поспіль поразок в чемпіонаті. Після 7 зіграних матчів в активі Колоса 9 балів та 8 місце в таблиці.

Відеоогляд матчу Дніпро-1 – Колос