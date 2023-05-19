Дніпро-1 на останніх секундах вирвав перемогу у Колоса та повернув собі лідерство в УПЛ: відео

Матч Дніпра-1 та Колоса відкрив програму 27-го туру УПЛ-2022/2023. Гостям не вдалось відібрати очки в одного з лідерів чемпіонату.

Дніпро-1 – Колос 2:1

Голи: Довбик, 57, Сарапій, 90+4 – Мякушко, 45+1

Колос ще має теоретичні шанси поборотись за єврокубки. Натомість цей поєдинок був більш важливим з точки зору чемпіонських перегон для Дніпра-1. Команда Олександра Кучера повинна зробити усе, аби не випасти із боротьби за "золото" УПЛ, пише 24 Канал.

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Однак перший тайм дніпряни не змогли занести собі до активу. Вже на старті матчу було дуже гостро біля воріт Рибака після удару Кравченка. Але м'яч пролетів над поперечиною.

Номінальні господарі поля відповіли ударом зі штрафного від Довбика та ударом головою від Пеглоу. Але у першому випадку постріл виявився неточним, а у другому моменті врятував голкіпер.

У середині першого тайму супермомент змарнували гості з Ковалівки. Оріховський опинився віч-на-віч з голкіпером суперника, але пробив повз дальню стійку. Вже на 32-й хвилині Колос міг виходити вперед у рахунку.

Однак зробив це лише у компенсований до першого тайму час. І знову якось взагалі ненадійно зіграв захист Дніпра-1. Фесюк далеко вибив м'яч із власного штрафного, який долетів точно до Безбородька. Денис класно корпусом прикрив м'яч від захисника та неймовірним чином побачив забігання Мякушка. Нападник розвернувся та перевів м'яч до Сергія, тому нічого не залишалось, як вивести Колос уперед 0:1.

Відео голу Мякушка

Ковалівський клуб забив гол у роздягальню, чим шокував другу команду УПЛ.

З перших секунд другого тайму було видно, якими вмотивованими на поле вийшли дніпряни. Кучер знайшов потрібні слова.

На 57-й хвилині невисокий Танчик виграв другий поверх у штрафному Колоса, на підбиранні першим був Довбик, Артем гарматним ударом вразив сітку воріт суперника. Такі м'ячі із розряду, які не беруться голкіперами – 1:1.

Зверніть увагу! Довбик забив свій 24-й гол у сезоні-2022/2023 в УПЛ. Аби повторити рекорд Генріха Мхітаряна залишилось забити один м'яч. В Артема є всі шанси стати новим найкращим бомбардиром в історії української першості, адже попереду ще 3 тури УПЛ.

Відео голу Довбика

Відзначимо, що Танчик з'явився на полі, а через дві хвилини віддав асист на Довбика. Автор гольовою передачі вийшов замість Адамюка, якому у боротьбі розбили голову.

Після чого Дніпро-1 повністю взяв м'яч під контроль. Колосу нічого не залишалось, як сісти глибоко у захист та діяти на контратаках.

В останні 10 хвилин господарі отримали право на вільний удар, але футболісти Колоса самовіддано кинули під удар. Дніпряни апелювали про руку у гравця Колоса, але той вказав продовжувати гру.

Вже у компенсований до матчу час господарі таки вирвали перемогу. Сарапій найкраще зіграв на другому поверсі після подачу з кутового та головою відправив м'яч у ворота Колоса – 2:1.

Дніпро-1 врятувався від поразки у матчі з Колосом та продовжує чемпіонську боротьбу за трофей.