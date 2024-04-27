Дніпро-1 – Динамо: онлайн-трансляція центрального матчу 26 туру УПЛ
Дніпро-1 та Динамо відіграють другий очний матч цього сезону. У першому колі дніпрянам вдалось переграти "біло-синіх" на виїзді з рахунком 1:0.
У суботу, 27 квітня, у Дніпрі відбудеться матч 26 туру чемпіонату України. В ньому срібний призер минулого сезону Дніпро-1 прийме борця за чемпіонство Динамо, пише 24 Канал. Початок – о 13:00 за київським часом.
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Динамо мріє про золото
Київська команда веде боротьбу за чемпіонство в УПЛ із Шахтарем. Підопічні Шовковського відстають від донеччан на чотири бали, тому у битві на "Дніпро-Арені" мають грати лише на перемогу.
Дніпро-1 також має свої амбіції в УПЛ. Команда Юрія Максимова виграла лише два матчі у 2024 році, а три останні гри звела до нічиєї. Це мало свій вплив на турнірну таблицю.
Дніпряни впали на четверте місце та відстають від Кривбасу на шість очок. Третє місце має дати путівку в Лігу Європи, а не Лігу конференцій, тому дніпрянам ще є за що боротися.
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