Дніпро-1 у більшості завдяки красивому голу Довбика мінімально обіграв Інгулець: відео

Інгулець 7 листопада приймав Дніпро-1 у рамках 14 туру УПЛ. Команда Ігоря Йовічевіча здобула виїзну перемогу.

Інгулець – Дніпро-1 0:1

Гол: Довбик, 26

Вилучення: Шишка, 34 (Інгулець)

З підключення захисника Кравченка та його удару розпочався поєдинок. Постріл не став проблемою для Гальчука, кий впевнено забрав м'яч до рук. Дніпро-1 вразив тотальним контролем на початку матчу.

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Перспективний штрафний заробили гості. Довбик ледь не забив після красивого удару під поперечину. Гальчук потягнув постріл, перевівши м'яч на кутовий.

За декілька хвилин дніпряни знову отримали право на штрафний, але цього разу виконали його дуже невдало. Доволі грубо грали футболісти Інгульця, гравцям суперника часто діставалось по ногах. Все це було поблизу лінії штрафного майданчика господарів.

На 26-й хвилині Довбик прямим ударом зі штрафного у кут голкіпера відкрив рахунок у матчі – 0:1. Це цього восьмий гол у рамках УПЛ.

Вже на 34-й хвилині Інгулець додав собі головних проблем. За чотири хвилини півзахисник Інгульця Шишка двічі влетів у ноги суперників – дві жовті картки, які перетворились у червону.

Наприкінці тайму Запорожець зловив м'яч на ногу, але удар був вище воріт. Команди за мінімальної переваги у рахунку для Дніпра-1 пішли на перерву.

Відеоогляд найкращих моментів першого тайму

Після відпочинку гості створили ще два небезпечні моменти. Сваток ледь не забив після верхової передачі від ді Франко. Довбик обігрався у стіночку з Піхальонком та пробив з близької відстані до воріт – Гальчук знову був на місці.

Бартуловіч прострілював у штрафний. Могло б бути гостро, якби не офсайд. Як не намагався Інгулець відквитати цей один гол, але не вдалось.

Звитяга принесла команді Ігоря Йовічевіча три очки. Дніпряни підійнялись на 4 місце у таблиці УПЛ – 28 пунктів. Інгулець продовжує перебувати у підвалинах – 14 позиція та 9 балів.

Дніпро-1 мінімально обіграв Інгулець у Петровому – 0:1.