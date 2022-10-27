Спантеличив голкіпера: Піхальонок забив гол за Дніпро-1 в матчі проти Аполлона – відео

Півзахисник Дніпро-1 Олександр Піхальонок відкрив рахунок у матчі Ліги конференцій проти Аполлона. Він забив у першому таймі.

У першому таймі Дніпро-1 створив не так і багато моментів біля воріт суперника. Але забити вдалося ударом з-за меж штрафного майданчика. Відзначився Піхальонок на 39-й хвилині.

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Півзахисник підхопив м'яч в центрі поля. Після чого пройшов з ним в бік воріт суперника. Віддав пас на партнера, і одразу отримав пас у відповідь. Опинившись перед штрафним майданчиком Аполлона, Піхальонок підробив собі м'яч під удар та пробив. Він пробив лівою ногою, підкрутивши м'яч від голкіпера під дальню штангу.

Голкіпер не очікував на такий підступний удар. І дещо невдало зреагував на нього – дістатися до м'яча він так і не зумів.

Відео голу Піхальонка

Для Піхальонка це другий гол в Лізі конференцій за Дніпро-1. Перед тим він відзначився у матчі проти Вадуца, врятувавши український клуб від поразки.