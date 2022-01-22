У Дніпрі-1 зробили офіційну заяву щодо підписання Коноплянки

Виконавчий директор "спортклубівців" Андрій Русол поставив крапку в історії з потенційним переходом Євгена Коноплянки.

32-річний гравець не полетів із Шахтарем на збір у Туреччині та займається пошуками нового клубу.

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"Коноплянка у Дніпрі-1? Зараз ми не розглядаємо його кандидатуру, бо маємо інший вектор розвитку. Думаю, що Євген покаже себе на високому рівні, але маємо інші пріоритети. Історія з поверненням Євгена до Дніпра дуже хороша? Можливо, згодом, але не зараз", – сказав Русол.

Кар'єра Коноплянки

У нинішньому сезоні Коноплянка зіграв лише у двох матчах Шахтаря у кваліфікації Ліги чемпіонів, провівши на полі 47 хвилин.

Півзахисник став гравцем Шахтаря у 2019 році після того, як не зумів закріпитися в німецькому Шальке.

Варто зазначити, що Коноплянка з 2006-го по 2015 рік успішно виступав за Дніпро, після чого перейшов до Севільї.

На зимову перерву Дніпро-1 пішов на третьому місці у Прем'єр-лізі. Команда Ігора Йовічевича також вийшла до чвертьфіналу Кубка України, де зіграє з Ворсклою.