"Бий, Хохлов, рятуй Росію": Дмитрулін про заголовок у російському ЗМІ перед відбором на ЧЄ-2000

Перед матчем України проти росіян у кваліфікації Євро-2000 вийшла стаття з обурливим заголовком. Гравець національної команди пригадав свою реакцію.

Тоді у газеті у газеті "Советский Спорт" вийшов матеріал заголовком "Бий, Хохлов, тримай, Хлєстов, не пропускай, Філімонов, рятуй Росію". Колишній гравець збірної Юрій Дмитрулін пригадав свою реакцію.

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Як відреагували у збірній України

"Нам казали: "Не треба гуляти, ходити по вулиці". Зачинили нас, але треба ж вийти.

Пішли купити "Советский Спорт" і на обкладинці: "Бей, Хохлов, спасай Россию".

Зачепило дуже сильно. Хоча вони там виправдовувалися, що Хохлов – це прізвище гравця збірної Росії, але всі розуміли, що означає ця фраза", – розповів Дмитрулін.

Що відомо про протистояння збірних