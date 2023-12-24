Колишній центровий Черкаських мавп дебютував в НБА: всі українці в історії ліги
Український баскетболіст Дмитро Скапінцев зіграв дебютний матч в НБА. Він став дев'ятим українцем в історії ліги.
Колишній гравець Черкаських мавп та Київ-Баскет Дмитро Скапінцев підписав контракт з Нью-Йорк Нікс. Вже через кілька годин українець дебютував в НБА, пише 24 Канал.
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Дмитро вийшов на майданчик у складі Нью-Йорк Нікс у матчі з Мілуокі Бакс (111:130). Українець отримав зовсім мало ігрового часу. Тренери випустили Скапінцева за 1:03 хвилини до фінальної сирени. За відведений час український центровий встиг виконати один невлучний кидок з середньої дистанції.
Скапінцев дебютував у НБА: дивіться відео
Головний тренер Нью-Йорк Нікс Том Тібодо прокоментував дебют українця.
Його розміри вражають. Чудово комунікує у захисті. Тож ми вважаємо, що він стане гарним доповненням до складу команди,
– сказав наставник Нікс після матчу.
Зазначимо, що Дмитро став дев'ятим українцем в історії НБА. Наразі в чемпіонаті Асоціації виступають троє представників України: Святослав Михайлюк (Бостон), Олексій Лень (Сакраменто), Дмитро Скапінцев (Нью-Йорк Нікс).
Всі українці в історії НБА
- Олександр Волков (1989-1992). В НБА 149 ігор – 1019 очок.
- Віталій Потапенко (1996-2007). В НБА 610 ігор – 3995 очок + 13 ігор в плей-оф.
- Станіслав Медеденко (2000-2007). В НБА 263 гри – 1390 очок + 37 ігор в плей-оф.
- Олексій Печеров (2007-2010). В НБА 111 ігор – 438 очок + 3 гри в плей-оф.
- Кирило Фесенко (2007-2012). В НБА 135 ігор – 306 очок + 10 ігор в плей-оф.
- В'ячеслав Кравцов (2012-2014). В НБА 45 ігор – 97 очок.
- Олексій Лень (з 2013 року). В НБА 602 гри – 4429 очок + 12 ігор в плей-оф.
- Святослав Михайлюк (з 2018 року). В НБА 263 гри – 1691 очко + 3 гри в плей-оф
- Дмитро Скапінцев (з 2023 року). В НБА 1 матч – 0 очок.