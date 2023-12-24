Колишній центровий Черкаських мавп дебютував в НБА: всі українці в історії ліги

Український баскетболіст Дмитро Скапінцев зіграв дебютний матч в НБА. Він став дев'ятим українцем в історії ліги.

Колишній гравець Черкаських мавп та Київ-Баскет Дмитро Скапінцев підписав контракт з Нью-Йорк Нікс. Вже через кілька годин українець дебютував в НБА, пише 24 Канал.

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Дмитро вийшов на майданчик у складі Нью-Йорк Нікс у матчі з Мілуокі Бакс (111:130). Українець отримав зовсім мало ігрового часу. Тренери випустили Скапінцева за 1:03 хвилини до фінальної сирени. За відведений час український центровий встиг виконати один невлучний кидок з середньої дистанції.

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Головний тренер Нью-Йорк Нікс Том Тібодо прокоментував дебют українця.

Його розміри вражають. Чудово комунікує у захисті. Тож ми вважаємо, що він стане гарним доповненням до складу команди,

– сказав наставник Нікс після матчу.

Зазначимо, що Дмитро став дев'ятим українцем в історії НБА. Наразі в чемпіонаті Асоціації виступають троє представників України: Святослав Михайлюк (Бостон), Олексій Лень (Сакраменто), Дмитро Скапінцев (Нью-Йорк Нікс).

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