Барса могла забивати більше: героїчний сейв голкіпера Шахтаря оцінили в УЄФА – яскраве відео

Донецькому Шахтарю відверто пощастило із мінімальною різницею голів поступитись Барселоні 2:1. Каталонці створили цілу гору моментів, а на шляху голів часто ставав голкіпер "гірників" Дмитро Різник.

Також фортуна того вечора була на стороні українського голкіпера. Адже декілька ударів футболістів Барселони брав на себе каркас воріт. Однак великий внесок у такий результат "гірників" зробив саме Дмитро Різник.

Оце так Шахтар може зірвати джекпот: інсайдер заговорив про великі гроші за Судакова після голу Барсі

Заслужена відзнака від УЄФА

Вже на старті поєдинку 24-річний воротар "кротів" здійснив чудовий сейв після грубої помилки центрбека Миколи Матвієнка, який віддав передачу прямо у ноги Лопеса. Вінгер "блаугранас" прибрав все того ж Матвієнка та пробив по воротах Шахтаря. Лише завдяки неймовірному стрибку Різника Барселона так швидко не повела у рахунку.

Цікаво, що це була не остання помилка від Матвієнка. Однак після матчу за нього заступився новий головний тренер Шахтаря Маріно Пушич.

Протягом усього поєдинку Дмитро неодноразово рятував команду від пропущеного голу, але, на жаль, двічі таки виймав м’яч із сітки своїх володінь після ударів Феррана Торреса та Ферміна Лопеса у першому таймі.

Однак саме сейв Різника на початку поєдинку у Барселоні потрапив у нарізку найкращих порятунків воріт від голкіперів у 3-му турі групового раунду Ліги чемпіонів на думку УЄФА.

Також у цю підбірку потрапили Нік Поуп із Ньюкасла, Омрі Глейзер із Црвени Звєзди, Майк Меньян із Мілана та Грегор Кобель із дортмундської Боруссії.

Відео найкращих сейвів 3-го туру групового раунду ЛЧ

Нагадаємо, що на 62-й хвилині Георгій Судаков відквитав один гол та встановив остаточний рахунок зустрічі – 2:1, домашня перемога Барселони.

Слід відзначити, що серед гостей матчу був головний тренер збірної України Сергій Ребров, який спостерігав за грою у компанії дружини. Різник та інші збірники видали хороший матч на очах у коуча "синьо-жовтих" в Лізі чемпіонів.

Різник провів 13-й поєдинок (із них 3 "сухі" зустрічі) за Шахтар у поточному сезоні-2023/2024, у яких пропустив 17 голів.