Шахтар купив гравця збірної України і чемпіона світу на заміну бунтівнику: це рекордний трансфер

Донецький Шахтар офіційно оголосив про підписання угоди з воротарем Дмитро Різником. Угода з футболістом розрахована до 2028 року.

24-річний воротар Дмитро Різник перейшов до донецького Шахтаря із полтавської Ворскли. Сума трансферу не вказана, але перед інсайдер Фабріціо Романо писав, що "гірники" заплатять за голкіпера 3 мільйони євро та бонуси. У Ворсклі ж підтвердили, що це найдорожчий трансфер в історії клубу.

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Дмитро Різник – вихованець полтавського футболу. У жовтні 2019 року дебютував в УПЛ і в першому ж сезоні став фіналістом Кубка України. Усього за головну команду Ворскли провів 80 матчів, 24 з яких – без пропущених голів. У сезоні-2022/23 зіграв 17 поєдинків (15 – в УПЛ, 2 – у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА). Виступав за юнацьку збірну України, з якою дійшов до півфіналу Євро-2018 (U-19). У складі збірної України U-20 став переможцем молодіжного чемпіонату світу 2019 року.

11 листопада 2021 року Дмитро Різник дебютував за національну збірну України, вийшовши на заміну в товариській грі з Болгарією (1:1). 14 червня 2022 року провів свій перший офіційний матч у складі головної команди країни в Лізі націй УЄФА з Ірландією (1:1).

Варто відзначити, що в складі Шахтаря є два голкіпери, які конкурують за місце в основі. Мова йде про Анатолія Трубіна та Андрія П'ятова. Також в клубі є досвідчений Олексій Шевченко та молодий Тимур Пузанков.

Різник може стати заміною саме для Трубіна, який в цьому сезоні провів 18 матчів за Шахтар. Його контракт з клубом закінчується влітку 2024 року, але він не хоче продовжувати угоду. Все через зацікавленість зі сторони європейських клубів.

