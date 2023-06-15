"Побажаю здоров'я та розуму": Поворознюк відповів шаленій Вірт та вибрав вигідну позицію

Дмитро Поворознюк не зміг змовчати у скандальній ситуації. Блогер понамагався толерантно все роз'яснити.

Дмитро Поворознюк відреагував на погрози та звинувачення зі сторони Світлани Вірт. Блогер вирішив обрати позицію спокою.

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Вийти сухим із води

Дружина уже колишнього тренера Вереса Юрія Вірта дуже гаряче відреагувала на відставку свого чоловіка. Світала вважає, що такий результат несправедливий, а клуб "прогнив", оскільки залучає до роботи не професіоналів, а аматорів. Зокрема Вірт вирішила зачепити Дмитра Поворознюка, сказавши, що той виносив залаштунки те, чого не треба було, а також його дружину Юлію, яка по словах Світлани "здала усе керівництво". Вишенькою на торті слів дружини тренера стало те, що вона пообіцяла "в'**ати" Поворознюку та його пасії так, що "вони запам'ятають" на усе життя.

Блогер ж не зміг змовчати у даній ситуації. Проте Дмитро вирішив не підливати масла у вогонь, а просто дати спокійну відповідь. Поворознюк написав, що він не збирається обзивати та ображати людину, яка "уже сама показала своє обличчя у соціальних мережах". Блогер зазначив, що на момент написання тексту він із Юрієм Віртом сиділи разом за столом та "дякували одне одному за шлях", що звучить досить абсурдно, оскільки екстренер Вереса сам зазначив, що йому "запхали ножа у спину" в клубі, а жінка наставника натякала саме на Поворознюка.

Також Дмитро підкреслив, що слова Світлани про його дружину – це занадто, проте подавати до суду, або ж погрожувати у відповідь він не збирається. Блогер написав все ж понамагався завуальовано образити жінку та вийти сухим із води. Поворознюк вирішив вгамувати ситуацію бодай зі своєї сторони.

Я розумію у чому проблема пані Вірт, але не хочу ображати жінку і маму. В соцмережах легко бути героєм. На жаль, сьогодні на стадіоні її не було, що підтримати свого чоловіка. Тому лише побажання: здоров'я та розуму. Дякую усім за підтримку,

– написав блогер.

Зазначимо, що Поворознюк перебуває у Вересі з 2020-го року, оскільки знімав серіал про народний клуб під назвою "Футболістів", в якому він демонстрував реалії футболу. Проте 14-го червня 2023-го року. Дмитро дебютував у вищій українській лізі, здійснивши свою мрію та оголосивши про завершення кар'єри.