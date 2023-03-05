Дмитро Підручний достроково завершив біатлонний сезон: тренер збірної України пояснив причину

Капітан збірної України Дмитро Підручний пропустив дві гонки на етапі Кубка світу з біатлону в чеському Нове-Место. Причина відсутності провідного українського біатлоніста дуже вагома.

Старший тренер чоловічої збірної України з біатлону Юрай Санітра пояснив причину відсутності Дмитра Підручного у змішаній естафеті. На жаль, новини невтішні для лідера "синьо-жовтих".

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Дострокове завершення сезону

За словами Санітри, Підручний здав позитивний тест на COVID-19. Таким чином, два останні етапи Кубка світу відбудуться без його участі.

Не маю гарну інформацію по Підручному, що не стартував у персьюті. Захворів, у нього вчора був позитивний тест на коронавірус. На цей час можу сказати, що його сезон закінчився,

– сказав Санітра.

Нагадаємо, що Підручний пропустив два місяці сезону через операцію на коліні. Спортсмен швидко відновився і навіть завоював "бронзу" в спринтерській гонці на Кубку IBU.