"Подарунок до Дня Незалежності": Підручний поділився емоціями від перемоги на ЧС з біатлону

Сьогодні, 23 серпня, українські біатлоністи здобули медалі на літньому чемпіонаті світу у суперспринті. Тріумфатор змагань в Естонії поділився емоціями після перемоги.

Дмитро Підручний прокоментував перемогу на ЧС з біатлону у суперспринті в Отепяя в Естонії. Друге місце посів ще один українець Артем Тищенко.

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Емоції Підручного від здобутого "золота" в Естонії

Український біатлоніст заявив, що бачив те, що він перший. Адже на перших трьох установках були промахи і його суперники фізично не змогли б його наздогнати.

Підручний також бачив те, що за ним йде Артем Тищенко та чеській спорстмен. Тому спортсмен вирішив перейти на максимальну швидкість, щоб був запас часу перед фінішем.

Дмитро висловився щодо другого місця Тищенко. Спортсмен заявив, що був дуже радий та це викликало у нього багато приємних емоцій, коли співвітчизник та товариш по команді стоїть рядом з тобою на п'єдесталі.

Це дуже приємно, особливо у такий день, ще й напередодні Дня Незалежності, яку ми зараз захищаємо. Дуже круто, коли лунає гімн на твою честь, і ти із товаришем по команді стоїш на двох найвищих місцях. Це дуже мотивує рухатися далі. Далі радувати наших воїнів, наших вболівальників та країну і продовжувати боротися,

– сказав Підручний.

Нагадаємо, що 23 серпня в Україні – День Державного прапору, а 24 серпня українці святкують День Незалежності.