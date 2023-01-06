Це покарання вони несуть цілком заслужено, – Підручний про відсторонення росіян та білорусів

Російські та білоруські біатлоністи не виступають в цьому сезоні на етапах Кубка світу. Капітан збірної України Дмитро Підручний вважає таке відсторонення представників країни-терориста цілком заслуженим.

Свою думку про те, скільки повинні тривати такі санкції, Дмитро Підручний озвучив в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу.

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За словами Підручного, спортивні санкції "мають тривати, поки не закінчиться війна, поки росіяни не виплатять всі репарації".

Допускати росіян до цивілізованого світу, я ж зараз не лише про біатлон, – це не правильно. Це покарання вони несуть цілком заслужено. Кожен громадянин Росії відповідає за те, що відбувається у нас в країні. Багато українських спортсменів загинули через російську агресію, декому довелося змінити свою діяльність та стати на захист країни, дехто не має змоги тренуватися, бо росіяни зруйнували спортивну інфраструктуру. Тож хіба представники Росії та Білорусі мають право виступати? Ці санкції цілком виправдані, їх потрібно зберегти й надалі, а, можливо, навіть і посилити,

– розповів Дмитро Підручний.

Біатлоністу не надто до вподоби думка, щоб допустити представників Росії та Білорусі до змагань, якщо вони засудять війну. Все через те, що спорт в Росії – це один з елементів державної політики та пропаганди.

"Важко повірити в те, що хтось зі збірної Росії зможе засудити дії своєї країни. Більшість російських біатлоністів мають військові звання", – відзначив Підручний.

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Але не всі у Європі та світі це знають та розуміють. Відтак і піддаються на російську пропаганду, яка і далі доволі потужно працює. Як приклад Підручний наводить неоднозначні висловлювання братів Фуркадів або ж Доротеї Вірер, яка виступила за повернення росіян. Все це відбувається через те, що ці спортсмени не завжди мають достовірну інформацію про те, що відбувається, як в Україні, так і в Росії.

"Звичайно, що нам дивно чути щось подібне від таких видатних спортсменів. Ми маємо доносити світові правду, говорити про те, що насправді відбувається. Разом ми зможемо добитися цього. Водночас багато світових біатлоністів почали цікавитися подіями в Україні. У перші дні війни мені писало багато спортсменів, вони багато чого не знали. Вони почали стежити за нами та спостерігати за тим, що відбувається насправді. Зараз ми відчуваємо багато підтримки. Ми можемо бачити, як багато спортсменів виступають на етапах Кубка світу з українською символікою. Це приємно, це свідчить про те, що вони пам'ятають про війну", – відзначив Підручний.