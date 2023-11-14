Все залежить від результатів сезону: Підручний заінтригував відповіддю про завершення кар'єри

Весь минулий сезон капітана збірної України з біатлону Дмитра Підручного переслідували травми. Тож не дивно, що з'явилися різноманітні чутки про можливе завершення кар'єри чемпіона світу.

Вже зовсім мало часу залишилося до початку Кубка світу з біатлону, який стартує наприкінці листопада. Проте на першому етапі збірна України не зможе розраховувати на свого лідера Дмитра Підручного.

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Підручний: Планів про завершення кар'єри немає

Ще влітку 32-річний біатлоніст травмував руку, через що довелося пропустити літній ЧС. Втім, Дмитро не планує завершувати свою спортивну кар'єру. В планах капітана "синьо-жовтих" є амбітна мета взяти участь в Олімпіаді-2026.

У моїх планах після кожного сезону приймати відповідне рішення – чи продовжувати кар'єру далі, чи ні. На це впливають результати протягом сезону, стан мого організму, можливості для того, щоб я продовжив кар'єру, або чи зможу потрапити в централізовану підготовку. Тому я вирішив, що після кожного сезону буду приймати відповідні рішення щодо продовження підготовки до Олімпіади-2026. Зараз планів про завершення кар'єри у мене немає,

– розповів Підручний.

Зазначимо, що Дмитро Підручний планує приєднатися до збірної на другому етапі Кубка світу.

Біатлонний сезон 2023/24 стартує 25 листопада етапом у шведському Естерсунді. Він триватиме до 3 грудня. Програма змагань буде дуже насиченою. На етапі в Естерсунді відбудуться синг-мікст, змішана естафета, індивідуальні гонки чоловіків та жінок, чоловіча та жіноча естафети, спринт та гонки переслідування.