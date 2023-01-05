Я ледве ходжу, – Підручний розповів, коли зможе повернутися до змагань

Український біатлоніст та капітан чоловічої збірної Дмитро Підручний змушений пропустити початок сезону через травму. Йому зробили операцію, і зараз він відновлюється після неї.

Ще наприкінці листопада 2022 року Підручний готувався до нового сезону. Він потрапив до заявки на перший етап Кубка світу, де провів одну гонку. Але подальшим виступам завадила травма. Медичне обстеження показало розрив меніска у 31-річного біатлоніста. 8 грудня українському спортсмену зробили операцію.

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В ексклюзивному коментарі 24 каналу Дмитро Підручний розповів, як почувається після операції та як триває його відновлення. А також про те, коли він зможе повернутися до змагань.

"Я вже декілька днів ходжу без милиць, але не повністю ступаю на ногу, трохи шкутильгаю. Ногу вже трохи згинаю. Приступив до реабілітації, роблю різні вправи, щоб відновити м'язи. До тренувань я приступив раніше, просто вони не стосуються цієї ноги: на руки, прес, спину. Доводиться однією ногою крутити велосипед", – розповів Дмитро Підручний.

Ще на початку грудня 2022 року очікувалося, що Підручний встигне відновитися до початку чемпіонат світу з біатлону. Він стартує в німецькому Оберхофі 8 лютого. Зараз же такого оптимізму зі сторони біатлоніста немає.

Щодо своєї фізичної форми, то тут важко загадувати, я ледве ходжу. Сподіваюся, що найближчим часом зможу відновитися, але знову ж, я не знаю, куди мене візьмуть – в команду "А" чи "Б". Звісно, що серед моїх бажань є участь у чемпіонаті світу, але це можливо лише тоді, якщо все складатиметься ідеально,

– розповів Дмитро Підручний.

Тож якщо все складеться добре, то вже до кінця січня 2023 року біатлоніст повернеться до повноцінних тренувань. Хоча сам Підручний не приховує, що хоче відновити тренування якомога раніше.