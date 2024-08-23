У Естонії пролунав гімн України: Підручний та Тищенко тріумфували на ЧС із біатлону
Джерело:Суспільне Спорт
Новий сезон біатлону розпочався з літнього чемпіонату світу, який відбувається в Естонії з 22 по 25 серпня. Українські біатлоністи змогли порадувати вболівальників та здобули нагороди на змаганнях.
Чоловіча збірна України з біатлону дуже успішно виступила на літньому чемпіонаті світу в суперспринті. Дмитро Підручний здобув "золото", а Артем Тищенко виборов срібну медаль змагань.
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Успішний для України ЛЧС з біатлону
Переможцем літнього чемпіонату світу з біатлону в суперспринті став українець – Дмитро Підручний (19:19,5). Другим став ще один український біатлоніст – Артем Тищенко. Топ-3 закриває Томаш Микиска з Чехії.
Українські спортсмени вже отримали свої медалі, а на честь перемоги Підручного під час нагородження пролунав гімн України.
Також ще один український біатлоніст Антон Дудченко фінішував з 13 результатом. Нагадаємо, що нещодавно Сергія Тетелю дискваліфікували за порушення правил антидопінгового комітету України.