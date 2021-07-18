Митрофанов переміг чемпіона Нігерії і захистив титул WBO Oriental: відео

На вечорі боксу промоутерської компанії K2 Promotions в головному бою вечора Дмитро Митрофанов (11-0-1, 5 KO) захистив пояс WBO Oriental в першій середній вазі, рішенням суддів перемігши чемпіона Нігерії Раллівана Бабатунде (13-1, 8 KO).

Нігерієць Бабатунде до бою проти Митрофанова підходив у статусі непереможного боксера, який виграв усі 13 боїв у кар'єрі. Утім, він завжди боксував удома – виїзд в Київ став для нього першим в кар'єрі.

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Бій Митрофанов – Бабатунде пройшов усю дистанцію – 10 раундів. Боксери обмінлювалися небезпечними ударами, а ситуацію в рингу контролював український боксер.

Його перевага відобразилася в оцінках суддів. Усі три рефері віддали перевагу Дмитру Митрофанову – 99:91, 98:92, 99:90. Українець здобув перемогу одноголосним рішенням суддів та уперше захистив титул.

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