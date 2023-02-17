Півзахисник Шахтаря бореться за звання найкращого футболіста тижня Ліги Європи

17 лютого 2023, 11:44
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Джерело:

УЄФА

Донецький Шахтар показав чудову гру у першому для себе офіційному матчі у 2023 році. "Гірники" обіграли вдома Ренн у рамках першого поєдинку проти французів в 1/16 фіналу Ліги Європи.

Голи Дмитра Криськіва та Артема Бондаренка у першому таймі принесли донеччанам перемогу над Ренном 2:1. Важлива звитяга перед матчем-відповіддю на полі французького суперника.

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Серед найкращих у єврокубковому тижні

За підсумками перших матчів 1/16 фіналу Ліги Європи, визначилась четвірка претендентів на звання найкращого футболіста тижня у єврокубковому турнірі. У цій топ-4 знайшлось місце автору першого голу "гірників" у ворота Ренна Криськіва.

Його конкурентами за звання "Найкращий футболіст тижня у Лізі Європи" стали: Лукас Окампос (Севілья), Аксель Дісасі (Монако) та Маркус Рашфорд (Манчестер Юнайтед).

Відзначимо, що усі четверо стали авторами голів за свої команди. Рашфорд зрівняв рахунок у матчі проти Барселони, Окампос подвоїв перевагу Севільї над ПСВ, а Дісасі у компенсований до поєдинку час приніс перемогу для Монако над Баєром.

Зверніть увагу! Віддати свій голос за півзахисника Шахтаря Дмитра Криськіва можна на офіційному сайті УЄФА.

Відео голу Криськіва у ворота Ренна

Нагадаємо, що матч-відповідь у Франції відбудеться 23 лютого о 22:00.

Головне про виступи Криськіва у футболці Шахтаря

  • 22-річний півзахисник, який розпочав свої виступи за "гірників" у липні 2022 року. Криськів перейшов із харківського Металіста 1925.
  • Дмитро уклав контракт із українським грандом до кінця 2024 року, виступаючи під 16-м номером.
  • У поточному сезоні встиг зіграти за донеччан 8 матчів, у яких відзначився 4 голами та 2 асистами.
  • Матч проти Ренна не став дебютним для Криськіва за Шахтар у єврокубках. Дебют припав на груповий раунд Ліги чемпіонів проти РБ Лейпциг, у якому "гірники" розгромно поступились німецькому супернику 0:4.
  • Однак у грі проти Ренн Криськів забив свій дебютний гол у єврокубках за донецький клуб.

Автор: Софія Кулай