Тріумф українця на Кубку світу: Котовський здобув перше золото в кар'єрі – відео стрибка

Український фристайліст Дмитро Котовський на змаганнях Кубка світу з лижної акробатики виконав надскладний стрибок. Сума балів, яку отримав наш спортсмен стала рекордною для України.

Буквально напередодні відповідальних змагань збірна України втратила свого найтитулованішого фристайліста – олімпійський чемпіон Олександр Абраменко серйозно травмував зв'язки коліна. Втім, у збірній України знайшлася гідна заміна видатному спортсмену.

Читайте також Вражаючий рекорд: Марусяк перевершив власне досягнення на Кубку світу зі стрибків на лижах

На старт четвертого етапу Кубка світу з лижної акробатики, який проходив у американському Дір-Веллі, вийшли чотири представника України: Дмитро Котовський, Олександр Окіпнюк, Володимир Кушнір та Максим Кузнєцов. Кваліфікацію вдало подолали троє з наших спортсменів і вперше в історії одразу три українця потрапили у суперфінал.

Неймовірний стрибок Котовського

Тріумфальним виявився виступ Дмитра Котовського. 21-річний спортсмен з Рівного блискуче виконав найскладніший за всю історію спорту стрибок "Ураган" – потрійне сальто з п’ятьма гвинтами "фул-тріпл фул-фул". До цього цей стрибок підкорявся лише американцю Джерету Петерсону – віцечемпіону Олімпіади-2010.

За виконання надскладного стрибка Котовський отримав від суддів 138,32 балів, випередивши на 18,85 очок китайця Лі Тяньма.

Відео неймовірного стрибка Котовського

Таким чином, Дмитро Котовський вперше завоював золото Кубка світу. Загалом ця нагорода стала вже третьою особистою медаллю 21-річного фристайліста на етапах Кубка світу. У загальному заліку змагань Дмитро піднявся на другу сходинку.

За крок від п'єдесталу зупинився Володимир Кушнір, який фінішував четвертим, а Максим Кузнєцов продемонстрував шостий результат. Для обох спортсменів це найкращі показники в кар'єрі. Вражаючий успіх українських фристайлістів!